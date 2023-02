Sanità: appello a Parlamento per dare regole a medicina estetica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo - ha proseguito Maria Rosaria Boccia - un obiettivo fondamentale: dare regole a un settore in grande e incontrollata crescita, proteggere e guidare gli sposi". Si rivolgono quindi anche al Parlamento, che li ha ospitati. Durante l'incontro medici e chirurghi estetici hanno spiegato l'esigenza di una specializzazione che oggi non esiste (qualsiasi laureato in medicina - in alcune regioni con un corso di formazione - può fare interventi), e hanno illustrato un decalogo per gli utenti. Uno dei dieci consigli recita: non puntare a modelli irraggiungibili: non farsi ingannare da immagini false e costruite, molto spesso presenti sui social. Influencer e modelle non sono reali e i trucchi della televisione sono magici come i filtri alle fotografie. "I wedding planners - aggiunge la presidente Boccia - hanno chiesto l'istituzione di un percorso universitario dedicato, come già esiste, ad esempio, per la moda". Alla presentazione sono intervenuti l'ex sottosegretario Andrea Costa, consulente del ministero della Salute, l'onorevole Martina Semenzato (Noi moderati), Emanuele Bartoletti, presidente della Società italiana di medicina estetica, direttore della Scuola internazionale di Medicina Estetica della Fondazione FatebeneFratelli dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Giuseppe Sito, chirurgo estetico, università della Campania "Luigi Vanvitelli", Felice Armenti, specialista in chirurgia plastica riscostruttiva ed estetica, Salvatore Artiano, medico estetico, la dietologa Flavia Correale, la psicologa e psicoterapeuta Roberta Rossi, il personal trainer Walter Porcelli, la make up artist Anna Iodice, Giuliana Langellotto, presidente Awec (wedding planner), Aura Piantanida, vice presidente Awec, gli imprenditori Caterina Amelia Anna Ginevra D'Esposito, Valentina Abruzzeso e Vincenzo Borrelli. (Com)