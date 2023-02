Enti locali: Istat, molte fragilità ma anche potenzialità di contesti urbani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alti livelli di istruzione nei comuni capoluogo: 31 persone con titoli terziari ogni 100 residenti. Il comune di Bologna detiene il primato, con 42 laureati ogni 100 residenti. La più bassa partecipazione attiva al mercato del lavoro (tasso di attività della popolazione di 15 anni e oltre) caratterizza la città metropolitana di Palermo (46 per cento), tra i comuni capoluogo Napoli (47 per cento) e tra le prime e seconde cinture urbane quelle di Reggio Calabria (45 per cento). Bologna è la città metropolitana con la maggiore propensione femminile al lavoro, 51 donne ogni 100. La minore partecipazione attiva è nella città metropolitana di Napoli, 35 donne su 100. Livelli occupazionali (tasso di occupazione 25-64 anni) più critici a Palermo, sia nella città metropolitana nel suo complesso (49 per cento) sia nel comune capoluogo e nelle sue cinture urbane. Per l’occupazione femminile (tasso di occupazione della popolazione di 25-64 anni), si conferma la criticità della città metropolitana di Palermo (36 per cento) e nella sua prima cintura (30 per cento). Fra i capoluoghi, a Napoli il dato più basso, 38 per cento. Circa gli spostamenti giornalieri per motivi di studio o di lavoro, le città metropolitane di Palermo, Messina e Reggio Calabria sono collocate negli ultimi posti della graduatoria: in queste aree si spostano giornalmente, per studio o lavoro, circa 42 persone ogni 100 abitanti. Milano è la città metropolitana con la più elevata densità imprenditoriale: 106 unità locali ogni mille abitanti per un totale di 346.509 unità. Nel territorio metropolitano di Firenze la maggiore vocazione industriale-manifatturiero: 12 unità locali ogni mille abitanti del settore Industria in senso stretto. Fra i capoluoghi, Milano ha il più valore alto di reddito per abitante, 23.202 euro e Catania il valore più basso, 9.844. I capoluoghi hanno valori più elevati rispetto al resto del proprio territorio metropolitano, unica eccezione la prima cintura di Catania con un reddito medio pro capite di 10.011. La produttività nominale del lavoro (valore aggiunto per addetto) è maggiore nei capoluoghi: nel 2020 il massimo valore a Milano, 71,2 migliaia di euro per addetto e quello minimo a Messina, 29,2 migliaia di euro per addetto. Rispetto al 2019 si rileva una eccezionale caduta del valore aggiunto per addetto: -10,4 per cento nei territori metropolitani; primato nella città metropolitana di Firenze, - 24,3 per cento. (Rin)