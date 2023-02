Imprese: Ferrero acquisisce Fresystem, azienda leader nel settore del frozen bakery

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Ferrero ha annunciato oggi l'acquisizione di Fresystem, azienda italiana leader di mercato nel settore del frozen bakery della 'colazione italiana'. Fresystem, rappresenta un punto di riferimento per gli operatori del settore. L’Azienda, che ha chiuso il 2021 con un fatturato di 60 milioni di euro, opera in Italia tramite il polo produttivo di Caivano (Napoli). Produce e distribuisce referenze a marchio Cupiello e opera come produttore per conto terzi. L’acquisizione rientra nell’ambito del percorso di crescita strategico di Ferrero nel mercato allargato del fuoripasto dolce e si colloca in un segmento ad alto potenziale. Lo stabilimento di Caivano diventa il secondo polo produttivo di Ferrero in Campania e si affianca allo storico stabilimento di Sant’Angelo dei Lombardi in provincia di Avellino.(Rpi)