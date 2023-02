Napoli: Muscarà, cittadinanza ad Assange una sceneggiata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Anche nei confronti di situazioni gravissime come questa, la politica tende sempre a fare sceneggiate come questa. I partiti che oggi fanno finta di difendere Assange ed il diritto di cronaca, lo scorso anno a Roma, hanno bocciato o peggio, si sono astenuti sulla mozione che lo riconosceva nel ruolo reale di rifugiato politico". Così in una nota la consigliere Regionale, Maria Muscarà che ha continuato: "In momenti cruciali preferiscono perseguire la strada di Don Abbondio, di manzoniana memoria! Il testo fu bocciato con 225 no, 22 sì e 137 astenuti. Ad astenersi sono stati i parlamentari di Liberi e uguali, 5 Stelle e Fratelli d'Italia, contro si sono espressi tutti gli altri gruppi, oggi tutti ad applaudire per questa sceneggiata. Per molti questo sembra essere un atto rivoluzionario, in quanto si tratta della prima grande città europea, di una certa importanza, a chiedere la cittadinanza onoraria, peccato che, come al solito, una cosa sono le passerelle politiche, altra cosa le reali prese di posizione verso un tema di enorme importanza come questo”. (ren)