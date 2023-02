Scuola: De Luca, Governo propone gabbie salariali e non investe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla scuola il Governo, per bocca del ministro Valditara, non ha trovato di meglio da fare che proporre le gabbie salariali". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta facebook del venerdì. "Questa - ha affermato - è talmente una stupidaggine che possiamo ritenere sia stata fatta per ragioni ideologiche, così da far passare il messaggio che difendono le ragioni del nord contro i miserabili parassiti del Sud. In termini concreti poi sulla scuola pubblica non c'è un euro per il piano triennale di manutenzione e in più si ripropone un ridimensionamento degli istituti". "Solo in Campania - ha precisato - dovremmo eliminare 150 scuole, incentivando classi pollaio e riducendo il personale. Abbiamo impugnato davanti alla Corte Costituzionale la legge che prevede questo ridimensionamento ed ora dobbiamo lanciare una grande manifestazione nazionale a difesa della scuola pubblica perchè, se salta quella, la società italiana cambia volto". (Ren)