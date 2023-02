Sanità: De Luca, paradossale ma le Regioni del Sud finanziano quella del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla sanità le regioni del Sud finanziano le regioni del Nord. Sembra paradossale ma è così". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta facebook del venerdì. "Siccome al Nord ci sono tante eccellenze - ha spiegato - vi è un flusso di mobilità passiva, perchè centinaia di cittadini meridionali sono costretti ad andare al Nord per curarsi e così facendo la Regione Veneto guadagna di mobilità attiva 300 milioni di euro l'anno. Se non ci fosse questa mobilità la sanità del Nord fallirebbe ed è questo uno dei motivi per cui si mantiene un divario nel riparto del Fondo nazionale. Onore al merito di chi ha realizzato strutture di eccellenza ma questo divario non è più sopportabile". (Ren)