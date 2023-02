Napoli: prende il via a Secondigliano il primo servizio di portierato pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Secondigliano è il primo quartiere di Napoli con un servizio di portierato pubblico e gratuito che consentirà ad alcuni percettori del reddito di cittadinanza di prestare la loro opera al servizio della comunità. Attraverso gli spazi del Larsec e dell'Ancr (associazione dei Reduci ed ex Combattenti), da qualche settimana in piazza Luigi Di Nocera è possibile usufruire gratuitamente di una serie di servizi gratuiti come ricezione pacchi e corrispondenza, deposito chiavi, custodia temporanea di piccoli oggetti, una bacheca esterna in cui inserire annunci di domanda e offerta di prestazioni (idraulico, giardiniere, badante, ecc.) ed un angolo dedicato al prestito e alla lettura gratuita dei libri. Così si legge in una nota del Comune di Napoli. Il "portiere di quartiere" si occuperà della pulizia straordinaria della piazza. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 17 ed è reso possibile grazie alla convenzione firmata tra l'associazione Larsec, l'ente di formazione Eitd ed il Comune di Napoli. I percettori infatti fanno parte del progetto Itia, finanziato dal Fse, e svolgono un tirocinio di nove mesi retribuito con 500 euro al mese. (segue) (ren)