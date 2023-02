Acqua: domani ad Aversa Conferenza programmatica su interventi di bonifica idraulica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesco Todisco, commissario del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, ha convocato la quarta “Conferenza programmatica sugli interventi di bonifica idraulica” - dedicata ad Aversa ed a tutti gli altri 19 Comuni dell’area aversana. L’appuntamento è per domani, 3 febbraio alle ore 11.30, nell’Aula Consiliare del Comune di Aversa. “Ritengo necessario e non più procrastinabile avviare una ‘fase di ascolto’ per raccogliere le diverse necessità che i Comuni ‘avvertono’ nel proprio territorio in occasione anche di modeste piogge – ha scritto il commissario Todisco nella lettera indirizzata ai sindaci - indispensabile per la costruzione di un più sereno rapporto istituzionale che possa vederci protagonisti per la risoluzione di problematiche indispensabili per la nostra comunità”. Anche questa quarta conferenza fa parte della fase di consultazione itinerante dei territori che l’ente di bonifica aveva avviato con l’incontro di Camposano (Napoli) del 19 dicembre 2022 per l’area nolana a monte dei Regi Lagni e proseguito con quelli di Castel Volturno (Caserta) del 18 gennaio per l’area bassa dei Regi Lagni ed il Basso Volturno e di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) del 25 gennaio per l’area media dei Regi Lagni. Si è trattato di tre incontri nei quali si è dato evidenza delle attività che il Consorzio ha in corso e di quelle programmate, e si è potuto ascoltare le diverse richieste dei Comuni che sono emerse dal dibattito. Le Conferenze programmatiche danno seguito agli impegni assunti dal commissario Todisco durante l’ultima assemblea Anci tenutasi il 10 novembre 2022.(ren)