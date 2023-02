Autonomia: Casellati, testo è molto buono, da Pd posizione pregiudiziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il testo sull'Autonomia "è molto buono". Lo ha detto il ministro per le Riforme, Elisabetta Casellati, arrivando a palazzo Chigi per il Cdm che dovrà esaminare oggi il ddl sull'Autonomia differenziata. Sulle critiche mosse dal Pd, Casellati ha sottolineato come lo stesso Partito democratico avesse presentato un disegno di legge di pochi anni fa che ridefiniva "i Livelli essenziali di assistenza sulla falsariga di come li definiamo noi". "Mi pare che sia una posizione molto pregiudiziale", ha aggiunto. (Rin)