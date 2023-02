Acqua: a Roccapiemonte (Sa) manifestazione organizzata dalla Rete dei Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tariffe Gori insostenibili, i cittadini non possono essere vessati". Si torna a manifestare per l'acqua pubblica a Roccapiemonte. Si terrà stamani la quarta edizione della cosiddetta "Agorà dell'Acqua", la manifestazione organizzata dalla Rete dei Comuni del Sarnese Vesuviano. Alle 10.00, a Palazzo Marciani, si daranno appuntamento associazioni, comitati ambientalisti e amministratori in prima linea nella battaglia, con l'invito esteso anche ai parlamentari del territorio. "L'obiettivo è portare avanti una politica di abbassamento delle tariffe, oltre allo stop alle privatizzazioni – è il monito di Franco Gioia, assessore del Comune di Fisciano (Salerno) da anni tra i protagonisti delle iniziative della Rete – Il servizio idrico è un bene essenziale per le comunità locali e in un periodo come questo la riduzione degli sprechi e la tutela dell'ambiente non possono passare in secondo piano. Siamo da tempo mobilitati contro le ingiuste politiche della Gori, in termini di efficienza del servizio, costi e distacchi. E' il momento di cambiare passo, investendo su qualità della rete idrica e ammodernamento degli impianti, ma soprattutto evitando ulteriori aggravi per i contribuenti". (ren)