Covid: Iss, incremento moderato varianti Kraken e Cerberus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime sei settimane, ovvero dal 19 dicembre 2022 al 29 gennaio 2023, si osserva un incremento moderato nella proporzione di sequenziamenti attribuibili ai sottolignaggi CH.1.1 chiamato Cerberus (2,2 per cento rispetto allo 0,6 per cento del precedente bollettino) e XBB.1.5 chiamato Kraken (1,1 per cento vs 0,05 per cento). E’ quanto emerge dall'ultimo bollettino sulle varianti Covid-19 dell'Istituto superiore di Sanità (Iss). La variante Omicron rappresenta la quasi totalità (99,97 per cento) dei sequenziamenti. Il restante 0,03 per cento è da attribuire ad un ricombinante Delta/Omicron. La BA.5 risulta predominante (87,0 per cento), con 138 differenti sotto-lignaggi identificati (incluso il lignaggio parentale). Tra questi, BQ.1.1 ha raggiunto una frequenza del 38,9 per cento (rispetto il 30,8 per cento del precedente rapporto).(Rin)