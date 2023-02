Università: contrasto a mafie e transizione al centro della prima giornata del Festival del Management alla Bocconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contrasto alle mafie, transizione energetica, management del patrimonio artistico e architettonico, sport e salute, cinema e moda sono alcuni dei temi protagonisti della prima giornata del Festival del Management, inaugurato oggi alla Bocconi di Milano, a cura di Sima, Società Italiana di Management. “Abbiamo individuato tre macrotemi: Etica, Salute e Sostenibilità. Etica, intesa come integrità e contrasto alla criminalità, per la quale i saperi e le competenze manageriali sono uno strumento indispensabile per fronteggiare le attività pervasive della criminalità e supportare le attività investigative. Salute intesa come qualità della vita in senso largo. Sostenibilità sia economica che ambientale e sociale” ha spiegato il Professor Roberto Vona, ideatore dell’evento e delegato Sima. La prima giornata del festival si è aperta con un saluto istituzionale dei sindaci di Milano, Napoli e Palermo “per sottolineare l’importanza delle relazioni tra amministrazioni comunali e competenze manageriali” ha dichiarato Sandro Castaldo, Past President di SIMA. È seguito un intervento dal titolo: Management, Innovazione e Contrasto allo Sviluppo delle Mafie nell’Economia. Coordinato da Roberto Vona e moderato da Ferruccio de Bortoli, editorialista del Corriere della Sera, vedrà la partecipazione di Antonello Ardituro (Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo), Maurizio Vallone (Direttore, Direzione Investigativa Antimafia), Luciano Violante (Magistrato ed Accademico, Presidente Fondazione Leonardo, già Presidente della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana, già Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia), Antonio Nicola Quintavalle Cecere (Generale, Comandante del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza), Pasquale Angelosanto (Generale, Comandante Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri). (segue) (Rem)