Imprese: Comau e il Politecnico di Bari rinnovano la collaborazione su robotica avanzata e digitalizzazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un esempio è il nuovo sistema di visione robotizzato Comau, denominato “Mi.Ra/Depalletizer”, che sfrutta le potenzialità dell’intelligenza artificiale per automatizzare le operazioni di depallettizzazione, rendendole più flessibili ed efficienti. Le attività di ricerca del 2023 si concentreranno sull’utilizzo di tecnologie digitali per lo smart manufacturing. In particolare, verranno studiate nuove soluzioni per la raccolta ed elaborazione dati, di nuovi approcci per semplificare la programmazione robotica, a cui si aggiunge un focus sull'ottimizzazione di processi industriali. (Rpi)