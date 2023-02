Rifiuti: Cdp, per centrare obiettivi Ue necessario colmare divario territoriale sugli impianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una gestione efficiente dei rifiuti è fondamentale per il pieno sviluppo dell’economia circolare, anche al fine di accelerare la transizione verso un sistema economico a basso impatto di carbonio. In Italia, però, persistono significative differenze nella capacità di trattamento dei rifiuti urbani, in parte riconducibili alla disparità territoriale nella dotazione di impianti. Complessivamente, si stima che il fabbisogno di impianti al 2035 per il trattamento di rifiuti urbani necessario per centrare i target europei ammonti a 5,2 milioni di tonnellate di cui: 2,4 milioni per il trattamento dell’organico, concentrati in particolar modo in Campania, Lazio e Sicilia e 2,8 milioni per il recupero energetico delle frazioni non riciclabili, soprattutto in Sicilia, Veneto e Lazio. Questi alcuni dei temi principali su cui si concentra il brief degli analisti di Cdp dal titolo “Rifiuti e divari territoriali: quali prospettive per l’Italia?”. Nell’ambito dell’economia circolare - si legge in una nota - l’Italia si distingue per un’eccellente performance in termini di riciclo, a cui contribuiscono in particolare i rifiuti speciali (82 per cento). I rifiuti urbani, invece, scontano maggiori difficoltà di gestione, con un tasso di riciclo che si attesta a circa il 50 per cento, evidenziando la necessità di una netta accelerazione per centrare l’obiettivo del 65 per cento entro il 2035. Il ciclo di gestione dei rifiuti urbani presenta alcune criticità di lunga data, fra le quali: il mancato completamento dell’assetto della governance locale soprattutto in alcune aree del Mezzogiorno, punti di debolezza nella raccolta differenziata e forti disparità territoriali nella dotazione di impianti. Ciò si traduce in un elevato conferimento in discarica (19 per cento dei rifiuti urbani), soprattutto al Centro Sud, e in consistenti esportazioni di rifiuti in Regioni non limitrofe, con ricadute sulla spesa sostenuta per il servizio dagli utenti finali. (segue) (Com)