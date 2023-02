Imprese: Comau e il Politecnico di Bari rinnovano la collaborazione su robotica avanzata e digitalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Comau e il Politecnico di Bari hanno rinnovato la collaborazione nell'ambito di un progetto quinquennale relativo a dei progetti innovativi di diagnostica industriale, robotica avanzata e digitalizzazione. Il laboratorio ha offerto la possibilità a giovani talenti del Politecnico di Bari di collaborare con Comau e specializzarsi nell’ambito dell’Industria 4.0 e della robotica avanzata. Nel 2022 l’impegno congiunto delle due realtà in attività di ricerca e sviluppo ha prodotto risultati concreti. Tra i quali lo sviluppo di applicazioni industriali in loco, poi integrate (o in corso di acquisizione) negli stabilimenti di diverse aziende. (segue) (Rpi)