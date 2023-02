Napoli: in via delle Brecce a Sant'Erasmo rimossa grande gru abbandonata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- l Nucleo Veicoli Abbandonati della Polizia Municipale di Napoli ha realizzato un intervento di bonifica del territorio della Municipalità 4, San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona Industriale, procedendo alla rimozione di una grande macchina operatrice, nello specifico una gru, rinvenuta in via Nuova Brecce a Sant'Erasmo in evidente stato di abbandono. Le operazioni di rimozione, nate dalla segnalazione inoltrata da un privato cittadino hanno costretto la temporanea interruzione del traffico veicolare, in entrambi i sensi di marcia, lungo l'arteria interessata.E (ren)