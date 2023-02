Enti locali: Istat, molte fragilità ma anche potenzialità di contesti urbani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Molte fragilità ma anche potenzialità dei contesti urbani. È quanto emerge da un focus dell'Istat sui profili delle città metropolitane. La città metropolitana più estesa è Torino con 6.827 chilometri quadrati; la meno estesa Napoli con 1.179 chilometri quadrati. In vetta alla classifica per densità abitativa si pone Napoli con 2.535 abitanti per chilometro quadrato, in coda Messina con 185 per chilometro quadrato. Genova è la città che si presenta più vulnerabile rispetto alle altre, incidendo il rischio frane nel 25 per cento della superficie. Nel ventennio si registra una crescita di popolazione: in sette Comuni su dieci ad alta e media densità di urbanizzazione; tra le Città metropolitane spicca Roma (+14 per cento), così come tra i capoluoghi (+ 8 per cento). Di contro, nello stesso periodo, si rileva un calo della popolazione: in oltre sei Comuni rurali su dieci, secondo la classificazione europea Degurba (Degree of urbanisation); tra le Città metropolitane prevale Messina (-8,8 per cento) così come tra i capoluoghi (-12,2 per cento). Gli anziani abitano in prevalenza nei comuni capoluogo, in cui ogni 100 giovani vi sono quasi 176 persone con più di 65 anni di età. Tra le città metropolitane, Genova con 269 anziani ogni 100 giovani detiene il primato di "città più vecchia", mentre a Napoli si rileva il dato più contenuto e pari a 130. Nell'ultimo ventennio sono quasi quadruplicati gli stranieri residenti nelle città metropolitane. La presenza maggiore è nei comuni capoluoghi: 11,5 ogni 100 residenti. Nel 2020, primo anno di pandemia da Covid-19, anche le città metropolitane del Nord sperimentano alti livelli di mortalità. Dopo il territorio metropolitano di Napoli (1.080 decessi ogni 100 mila abitanti) si collocano le città metropolitane di Genova (1.009 decessi ogni 100 mila abitanti) e Torino (1.002 decessi ogni 100 mila abitanti). Nel 2021, secondo anno di pandemia, i dati confermano la maggiore mortalità della città metropolitana di Napoli (1.097 decessi ogni 100 mila abitanti) seguita dalle tre città metropolitane siciliane Messina, Catania, Palermo.