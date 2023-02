Rifiuti: Cdp, per centrare obiettivi Ue necessario colmare divario territoriale sugli impianti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riforme e le risorse messe a disposizione dal Pnrr per la filiera dei rifiuti, oltre due miliardi, rappresentano un’opportunità importante per colmare i divari territoriali e forniscono una prima risposta alle criticità evidenziate, in particolare, al fabbisogno di impianti per il trattamento e riciclo dei rifiuti organici e di altre frazioni merceologiche. Il raggiungimento di un’autosufficienza nazionale e regionale consentirebbe di abbattere gli extra-costi associati all’esportazione di rifiuti fuori regione, che grava per il 90 per cento sulle regioni del Centro-Sud, e allo stesso tempo di rafforzare la produzione di energia derivante dal recupero energetico dei rifiuti. Per una gestione moderna ed efficiente dei rifiuti, che consenta di raggiungere gli obiettivi europei in termini di circolarità il brief degli analisti Cdp indica quattro fronti su cui agire: favorire l’afflusso di ulteriori risorse verso i progetti di comprovata fattibilità rimasti esclusi dall’assegnazione dei fondi Pnrr per esaurimento del plafond; puntare sulla termovalorizzazione quale tecnologia di transizione nel graduale passaggio dal modello di produzione lineare a quello circolare; promuovere soluzioni digitali legate alla tracciabilità dei rifiuti; mettere in atto politiche che mirino a un cambio culturale trasversale, coinvolgendo Pubbliche Amministrazioni, imprese e cittadini al fine di diffondere modelli comportamentali che tengano conto della limitatezza delle risorse e che non prevedano né lo scarto né “l’usa e getta”. (Com)