Imprese: Turi (commercialisti), settore nautico asset fondamentale per ripresa economica di Napoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trovo assolutamente innovativo mettere allo stesso tavolo istituzioni e operatori economici del settore – ha sottolineato Andrea Annunziata, presidente dell'Autorità Portuale - fare sistema con un obiettivo in comune: migliorare le potenzialità dell'economia marittima, attirare capitali ed investimenti, elevare i servizi della città e porre le condizioni per un sviluppo duraturo e prolungato. Sfida difficile senza dubbio alcuno, ma al contempo stimolante". "Il mare è una risorsa non solo turistica ma soprattutto economica - ha aggiunto Edoardo Cosenza, assessore ai trasporti del Comune di Napoli - potenziare le vie del mare, migliorare le infrastrutture, attrarre capitali privati rilevanti sono una delle chiavi per rimettere Napoli al centro del sistema produttivo ed economico italiano ed euromediterraneo". L'assessore al Bilancio del Comune di Napoli, Pier Paolo Baretta, ha sostenuto: "Fare del mare una risorsa economica a 360 gradi è la mission che abbiamo come Giunta. Una risorsa intangibile ma più forte di qualsiasi altro fattore produttivo, una energia invisibile che potrà finalmente spingere la nostra città a riprendersi il ruolo di capitale del mediterraneo che Le spetta per storia, tradizione e prestigio (segue) (ren)