Viabilità: riaperta la galleria Vittoria a Napoli

- “E’ stata appena riaperta al traffico la Galleria Vittoria. L’anticipo sulla riapertura prevista per domani mattina è molto importante perché la Galleria Vittoria è un mezzo di collegamento strategico soprattutto nella direzione da Via Acton a Piazza Vittoria mentre nelle ore della mattinata l’apertura di via Partenope si è dimostrata adeguata. Grazie ad un intenso lavoro dei dirigenti del Comune e dell’impresa impegnata a smontare i ponteggi è stato possibile anticipare la riapertura e quindi almeno questo problema di viabilità è stato risolto”, così l’assessore alle Infrastrutture e Mobilità del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza. (ren)