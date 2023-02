Imprese: Uliano (Fim-Cisl), da Iveco e Cnhi nuovo premio di oltre mille euro migliore del precedente sistema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cnhi e Iveco hanno comunicato alle segreterie nazionali i risultati del premio maturato nel 2022 e che sarà erogato con la mensilità di febbraio. Si tratta di un'erogazione media di mille euro per Iveco e di 1.421 euro per Cnhi. E' meglio del vecchio sistema Wcm. Lo ha annunciato in una nota stampa il segretario nazionale di Fim Cisl Ferdinando Uliano. "Tutti gli stabilimenti hanno raggiunto una quota di premio. Abbiamo chiesto all’azienda Iveco di fare un analisi puntuale negli stabilimenti di Lecce, Brescia, Suzzara e Foggia dove su alcuni indicatori si è riscontrato una variazione anomala, al fine di valutarne la possibilità di neutralizzazione di eventuali eventi eccezionali. Entro l'8 febbraio si potrà esercitare l'opzione per versare una quota del premio in Welfare. In questo caso l'azienda verserà una quota aggiuntiva del 10 per cento", ha concluso Uliano.(Rpi)