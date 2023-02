Viabilità: Nappi (Lega), vergogna trasporti e mobilità. De Luca e Pd chiedano scusa ai cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che sta succedendo anche a Napoli non è altro che lo specchio del fallimento delle sinistre pure in materia di trasporto pubblico locale e di mobilità. Il capoluogo partenopeo continua ad essere paralizzato da un traffico veicolare alimentato da cantieri aperti e test sui mezzi pubblici portati a termine in orari e tempi che non fanno altro che favorire il caos. Basta con gli alibi e le responsabilità scaricate su altro ed altri, De Luca e il Pd chiedano scusa ai cittadini". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. (ren)