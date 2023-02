Autonomia: Bitonci (Lega), grande opportunità per tutte le Regioni che il Veneto vuole cogliere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Con l'approvazione ddl in Cdm "finalmente inizia la procedura per l'autonomia differenziata ai sensi del dettato Costituzionale. Comincia quindi un percorso virtuoso, non obbligatorio, per l'attribuzione di ulteriori funzioni che potrà avvenire solo dopo la determinazione dei famosi livelli essenziali delle prestazioni (entro un anno con Dpcm)". Lo dichiara il sottosegretario delle Imprese e del Made in Italy, Massimo Bitonci, a seguito del via libera del Cdm al disegno di legge sull'autonomia differenziata. "Questo è il tema che deve essere maggiormente compreso da chi è contrario pregiudizialmente all'autonomia, i Lep necessari ed obbligatori finalmente garantirebbero maggiore equità di trattamento dei cittadini sul territorio, attraverso la definizione dei criteri circa i costi e i fabbisogni standard. L'iter per l'intesa fra Regione (anche a statuto speciale) e Stato durerà almeno 5 mesi, inclusi i 60 giorni per l'esame delle Camere. Le intese - prosegue - dureranno fino a 10 anni: possono essere rinnovate o terminate prima, con un preavviso (di Stato o Regione) portato da 6 a 12 mesi, per evitare disallineamenti con l'anno scolastico nel caso delle materie relative all'istruzione. Sono previste poi misure perequative per evitare squilibri economici fra le Regioni che aderiscono all'autonomia differenziata e quelle che non lo fanno. Ottimo lavoro del ministro Calderoli, Matteo Salvini e della squadra della Lega", conclude. (Rin)