Imprese: Turi (commercialisti), settore nautico asset fondamentale per ripresa economica di Napoli (3)

- Secondo Gianluca Battaglia, consigliere dell'Odcec di Napoli, con delega all'Economia del Mare: "l'Ordine di Napoli è in prima fila per intercettare tutte le reali potenzialità di sviluppo del territorio e l'evento del 15 febbraio, dove parteciperanno le principali istituzioni del settore e i profili degli operatori economici di maggior rilievo, ne è una chiara dimostrazione. Lo sviluppo passa attraverso la professionalità e la competenza dei dottori commercialisti che sono gli unici interlocutori affidabili per coniugare le esigenze delle imprese a quelle delle istituzioni". Maria Caputo, nella duplice veste di consigliere segretario dei commercialisti partenopei e di consigliere delegato della Mostra d'Oltremare, ha sottolineato: "Una grande città come Napoli, che ha nel mare la sua vocazione naturale, ha l'obbligo di profondere tutti gli sforzi per trarre dall''oro blu' la spinta verso un rilancio più generale dell'economia cittadina". (ren)