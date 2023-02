Teatro: da giovedì al Tram di Napoli "Groppi d'amore nella scuraglia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Groppi d'amore nella scuraglia" è un testo del romanziere e drammaturgo veneto Tiziano Scarpa e va in scena al Teatro Tram di Napoli dal 2 al 5 febbraio. Lo spettacolo sale sul palco della sala di Port'Alba con la regia di Marco Caldiron. "Ruvido, spigoloso, poetico è il personaggio portato in scena da Silvio Barbiero, che interpreta tutti i personaggi dell'opera – dai più buffi ai più seri - come fosse un cantastorie medievale vestendo anche i panni del narratore. La lingua che il protagonista parla è un'invenzione nata dalla penna di Tiziano Scarpa, un mix sapiente di sonorità arcaiche centro-meridionali e altamente onomatopeiche, che Barbiero accompagna con una mimica complessa e raffinata". Così si legge in una nota. "Scatorchio è una specie di parente scuro, mi scorre nel sangue come un'eredità intima ed estranea – ha detto Tiziano Scarpa del suo personaggio -. Lo amo profondamente, anche perché mi mette a disagio. Non sai proprio da dove riesca a tirarlo fuori in maniera così possente e persuasiva, il mite Silvio Barbiero, un personaggio talmente ruvido, cialtrone, impresentabile, poetico". (ren)