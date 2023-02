Innovazione: nasce "Isa" assistente virtuale personalizzato realizzato dall'Università di Salerno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato realizzato dall'Università di Salerno, Isa, un assistente virtuale che supporterà il lavoro degli Uffici per il Processo, in collaborazione con il distretto di Corte di Appello di Salerno. Isa, acronimo di Intelligent assistent Salerno, è già in funzione e rientra nel Progetto "Startupp – Modelli, Sistemi e Competenze per l'implementazione dell'ufficio per il processo": progetto per il miglioramento dell'Ufficio-Per-il-Processo, che ha visto in prima linea l'Università di Salerno in collaborazione con gli uffici giudiziari e gli ordini forensi del distretto di Corte d'appello di Salerno, in rete con le Università della Puglia e della Calabria e i rispettivi distretti giudiziari e Ordini degli avvocati, per l'implementazione di modelli operativi innovativi negli Uffici giudiziari per lo smaltimento dell'arretrato e per definire approcci macro-organizzativi, micro-organizzativi e gestionali. Isa è un prototipo, un ambiente di intelligenza artificiale, una interfaccia intelligente tra sistemi software complessi e esseri umani, in particolare magistrati, giovani funzionari addetti agli uffici per il processo e presidenti di sezione. Il modello elaborato dall'ateneo e presentato dal professore Vittorio Scarano, docente del Dipartimento di Informatica, svolge il ruolo di facilitatore per assistere e supportare l'operatore, raccogliere feedback e stimolare suggerimenti. A partire dalle richieste pervenute dalla Corte di Appello di Salerno, sono state elaborate le prime Query. Tre le esigenze fondamentali della fase embrionale, suscettibile di future innovazioni: poter monitorare lo stato dei processi, conoscere il numero di cause pendenti ultra decennali o ultra triennali, promuovere l'utilizzo dei sistemi informatici esistenti, al massimo delle loro potenzialità.(ren)