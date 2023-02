Covid: Nappi (Lega), Napoli prima per livelli di mortalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Viene a galla un'altra balla di De Luca. Secondo i dati diffusi dall'Istat, Napoli nel 2020 risulta essere la città metropolitana con più alta mortalità per Covid (il triste primato è stato confermato anche nel 2021). Eppure il governatore da tre anni continua a ripetere di aver salvato la Campania dalla pandemia e giustifica la politica insensata delle chiusure indiscriminate imposte anche dopo la fine della fase emergenziale, con una necessità che solo lui e i componenti del suo 'cerchio magico' hanno rilevato. Forse perché in quel periodo i campani tornavano alle urne? Ricordiamo inoltre a De Luca, che ora si autoproclama salvatore della scuola pubblica, che è proprio grazie a lui e alle sue misure ultra restrittive se la scuola in Campania ha raggiunto i livelli preoccupanti in cui versa oggi". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.(ren)