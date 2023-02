Napoli: de Magistris, Giunta Manfredi perde i finanziamenti per il rione Sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La giunta comunale di Napoli perde i finanziamenti per la realizzazione della fermata della metropolitana al quartiere Sanità. Circa 7 milioni restituiti per manifesta incapacità". Ha affermato Luigi de Magistris. "Ricordo il lavoro enorme e le difficoltà che la nostra amministrazione, con gli assessori Piscopo e Calabrese ed il Presidente della III munipalità Poggiani, dovette affrontare per raggiungere l'obiettivo che ritenemmo necessario per consolidare il forte rilancio del quartiere realizzato in quegli anni". Ha proseguito l'ex sindaco di Napoli. "È triste constatare l'inadeguatezza dell'amministrazione Manfredi, pronta subito ad aumentarsi oltre misura i propri stipendi ma altrettanto rapida a perdere finanziamenti per la città". Ha concluso de Magistris. (ren)