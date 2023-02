Credito: Abi-Cerved, crediti deteriorati in crescita per la prima volta in dieci anni ma livelli lontani dai picchi del passato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel corso del 2023, a causa delle incognite derivanti dal contesto geo-politico e con la fine certa dalle misure emergenziali applicate nel periodo pandemico, i crediti deteriorati delle imprese torneranno ad aumentare – afferma Andrea Mignanelli, Amministratore delegato di Cerved Group - Ci aspettiamo però impatti moderati sulla nostra economia: il mercato negli ultimi anni si è strutturato non solo per gestire un aumento dei volumi ma è anche maturato nelle politiche di gestione da parte delle banche e degli operatori specializzati per fronte a questa emergenza. È quindi un mercato in grado di gestire i volumi di Npl attesi. Sarà sempre più importante l'utilizzo di strumenti, algoritmi e tecnologie: è un fronte su cui Cerved è fortemente impegnata per smaltire rapidamente i crediti deteriorati e finanziare la ripresa". "Il previsto rallentamento del ciclo, le tensioni geo-politiche e il rialzo dei tassi di interesse, determineranno da quest'anno una crescita del rischio di credito che, seppur pienamente gestibile dalle banche, interrompe il lungo processo di discesa iniziato nel 2012". Questo il commento di Giovanni Sabatini, direttore generale dell'Abi, che aggiunge: "L'inversione della tendenza è un segnale che conferma l'esigenza di interventi volti a facilitare la ristrutturazione dei crediti e, in generale, di misure a tutela della sostenibilità del debito delle imprese, aumentato per effetto della pandemia". Più nel dettaglio, nel 2024 il tasso di deterioramento sarà superiore al 2019 per ogni classe dimensionale: le microimprese registreranno la performance peggiore a livello assoluto (3,6 Per cento contro il 3,2 per cento del 2019), mentre le grandi imprese segneranno l'aumento più sostanzioso, 1,3 punti percentuali (2,7 per cento contro 1,4 Per cento nel 2019). Per quanto riguarda i settori, nel 2024 le costruzioni saranno il comparto con il tasso di deterioramento più elevato e tuttavia l'unico a presentare un dato inferiore al 2019 (3,8 per cento contro 4 Per cento), anche grazie al beneficio derivato dalle grandi opere pubbliche finanziate dai fondi Pnrr. Sia l'agricoltura che i servizi raggiungeranno il 3,3 per cento (nel 2019 erano rispettivamente a 3,1 per cento e 2,8 per cento), mentre l'industria "solo" il 3,2 per cento, ma dal 2,3 per cento. Tutti rimarranno sensibilmente al di sotto dei picchi del 2012. A livello territoriale, il Sud e le Isole continueranno a presentare nel 2024 il tasso di deterioramento più elevato al 4,1 per cento, in leggera riduzione rispetto al 2019, seguite dal Centro con il 3,7 per cento (4 decimi più del 2019), mentre le aree settentrionali registreranno un incremento di 7 decimi di punto rispetto al 2019 ma livelli più contenuti compresi tra il 2,8 per cento del Nord-Est e il 3,1 per cento del Nord-Ovest. (Rin)