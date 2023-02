Scuola: sindacato Azione Scuola, ci opponiamo a tagli indiscriminati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La difesa della scuola pubblica è prerogativa di una nazione moderna e competitiva. È una tematica di vitale importanza per il Paese ed il suo futuro in Europa, rispetto alla quale non si possano condurre speculazioni politiche. Dobbiamo lavorare insieme, istituzioni, forze politiche e parti sociali per garantire un migliore modello di istruzione accessibile a tutti ed in tutta la nazione. La manifestazione di stamani a Napoli, patrocinata dalla Regione Campania, apre uno spazio di riflessione che dovrebbe essere esteso al governo. Dobbiamo ritrovarci sui valori dell'unità nazionale e sul diritto all'istruzione, evitando logiche ragionieristiche che mortificano territori e cittadini. Il sud e le aree interne non possono essere ulteriormente mortificati con la chiusura di tante scuole. Il dimensionamento scolastico proposto dal Governo è da rivedere, in quanto si materializza un taglio indiscriminato di dirigenti e personale scolastico che metterà in crisi il comparto della pubblica istruzione". Lo ha dichiarato in una nota il segretario nazionale del sindacato Azione Scuola, Lorenzo Bifulco. (ren)