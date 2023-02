Torino: il Politecnico avvia il progetto Melodizer per la valorizzazione delle acque contaminate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Politecnico di Torino ha avviato il progetto Melodizer. Lo studio, finanziato con 7 milioni di euro di fondi Horizon dell'Unione Europea, punta a sviluppare la distillazione a membrana, una tecnologia molto promettente, sia per la dissalazione dell’acqua ad elevata salinità, sia per il riuso e la valorizzazione delle acque contaminate. Il Politecnico in questa iniziativa avrò il ruolo di coordinamento di 18 partner provenienti da 9 paesi Europei, dalla Svizzera e da Israele. Il cuore della ricerca risiede nella fabbricazione dei componenti della distillazione a membrana impiegabili su larga scala e sostenibili, sostituendo gli attuali materiali potenzialmente dannosi con altri non nocivi e basandosi sui principi della chimica verde. Nel concreto, verranno sviluppati e testati dei prototipi a livello industriale (nei settori del tessile, chimico, acquacoltura, e delle bevande) per arrivare ad un’alta percentuale di recupero delle acque contaminate (70-90 per cento), riducendo quindi l’impronta idrica del comparto produttivo e avvicinandosi al target rifiuti-zero, recuperando al contempo materie prime secondarie di valore dalle acque contaminate. (segue) (Rpi)