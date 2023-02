Torino: il Politecnico avvia il progetto Melodizer per la valorizzazione delle acque contaminate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con questo progetto raggiungeremo la prossima generazione della tecnologia - ha affermato il professor Alberto Tiraferri, co-coordinatore del progetto - sia considerando le più alte prestazioni e l’efficienza energetica, sia dal punto di vista della sostenibilità dei materiali e del tipo di fonti energetiche utilizzati, dimostrandone quindi l’implementazione per la riduzione dell’impronta idrica delle industrie e per l’approvvigionamento di acqua potabile in zone soggette a forte siccità", ha concluso. (Rpi)