Lavoro: Intesa-Sanpaolo confermata per il sesto anno consecutivo nell'indice Bloomberg su parità genere

- Intesa-Sanpaolo è stata confermata per il sesto anno consecutivo all'interno della classifica Bloomberg gender-equality index con un punteggio superiore a 87 su 100. L’indice si basa su criteri quantitativi, quali ad esempio la composizione dell’organico e la distribuzione di genere nei ruoli di responsabilità, e qualitativi, come le agevolazioni per una migliore conciliazione tra vita professionale e privata, la presenza di policy per supportare un ambiente di lavoro improntato alla parità di genere, la presenza di prodotti finanziari specificamente indirizzati alle donne.(Rpi)