Acqua: Consorzio Bonifica del Volturno, bando tavolo di co-progettazione apre a Terzo settore

- Il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, apre la progettazione della Settimana della Bonifica al mondo dell’associazionismo e del terzo settore dell’economia: associazioni e fondazioni no profit. L’ente, in occasione del settantesimo anno dalla sua istituzione e nell’ambito della Settimana della Bonifica e dell’Irrigazione 2023 prevista per la primavera del 2023, intende promuovere l’organizzazione di una serie di manifestazioni celebrative, culturali, ricreative e sportive. A tal fine è stato pubblicato un avviso pubblico per individuare i soggetti interessati a partecipare ad un tavolo di co-progettazione, per la definizione del programma di iniziative da proporre nell’ambito della Settimana della Bonifica e dell’Irrigazione 2023 da realizzarsi indicativamente da Aprile a Luglio 2023. L’avviso è rivolto ad associazioni e fondazioni no profit, pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere; associazioni non riconosciute, enti e comitati; le libere forme associative iscritte ovvero le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali e che operano in modo continuato da almeno sei mesi. (ren)