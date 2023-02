Campania: Superbonus regionale. Lunedì conferenza M5s per illustrare proposta di legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 6 febbraio, alle ore 10.30, nella sala multimediale, nella sede del Consiglio regionale della Campania, al Centro direzionale, Isola F13, si terrà la conferenza stampa del Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle per illustrare la proposta di legge "Superbonus regionale", tesa al superamento del blocco della cessione dei crediti. Interverranno i Consiglieri regionali del Gruppo Movimento 5 stelle, Gennaro Saiello, Michele Cammarano, Vincenzo Ciampi, la vice Presidente del Senato, Mariolina Castellone ed il vice presidente del Movimento 5 stelle alla Camera dei Deputati, Agostino Santillo. "Le risorse bloccate nei cassetti fiscali che le imprese non possono più convertire in liquidità si avvicinano ai 5 miliardi in Campania. Stiamo andando incontro al fallimento di imprese e studi professionali e alla perdita del posto di lavoro di tecnici e maestranze. Molte famiglie sono in estrema difficoltà per lavori iniziati e poi bloccati. Se il Governo sceglie di far chiudere i cantieri e mettere per strada i lavoratori, la Regione ha il dovere di intervenire. Per questa ragione abbiamo depositato una proposta di legge che punta a superare le criticità con cui deve fare i conti il Superbonus in seguito alle modifiche del governo Meloni". Lo ha dichiarato Gennaro Saiello, primo firmatario della proposta.(ren)