Minori: Gaeta, proposta legge regionale su prevenzione maltrattamenti è fondamentale

- "E' una legge necessaria che pone finalmente grande attenzione al tema della tutela dell'infanzia, con particolare riguardo ai maltrattamenti e agli abusi. Questi sono argomenti che purtroppo la politica ha trascurato troppo a lungo e oggi, invece, ci vede impegnati in prima linea", ha commentato Roberta Gaeta, consigliera regionale per Demos – Europa Verde. "La Campania detiene il triste primato di essere la peggiore Regione italiana per i fattori di rischio legati al contesto e per i servizi messi a disposizione nell'ambito della tutela dei minorenni vittime di maltrattamenti, secondo il report 2021 della Fondazione Cesvi. Pertanto, ritengo che questa legge, a prima firma della presidente della VI Commissione Bruna Fiola, sia assolutamente fondamentale, poiché crea finalmente una rete di supporto su più livelli, integrando le esperienze già esistenti, e soprattutto pone l'accento sulla formazione. Fornire competenze significa far emergere il problema e riuscire ad affrontarlo nei modi più corretti. Per 15 anni mi sono occupata di maltrattamenti ai danni dei minorenni, in prima persona ho ascoltato le loro storie e ho provato a farmi carico di queste immense difficoltà. Sono problemi che mi stanno particolarmente a cuore e dobbiamo garantire il diritto di bambini e ragazzi a vivere una vita normale, lontana da quegli abusi e quelle violenze, non solo fisiche, che provocano danni permanenti, irreparabili e alcune volte con epiloghi tragici. Questa legge rappresenta un primo passo verso una tutela e una prevenzione effettive ed efficaci, ma lavorerò in Consiglio Regionale per portare questi temi in cima all'agenda politica". Ha concluso Gaeta.(ren)