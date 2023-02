Diritti: palazzo Viminale oggi si illumina di blu per "Giornata vittime civili guerre"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Interno, aderendo alla campagna promossa dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra (Anvcg) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), colora di blu la sua facciata - dalle 18 alle 21 di questa sera - per celebrare simbolicamente la "Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo", ricorrenza che cade il 1° febbraio, giorno in cui, nel 1979, entrò in vigore il testo unico sulle pensioni di guerra nel quale, per la prima volta, le vittime civili furono pienamente equiparate a quelle militari, riconoscendo loro pari dignità. E' quanto riferisce il ministero dell'Interno sul proprio sito Internet. Hanno aderito all’iniziativa, illuminando di blu le proprie sedi, anche il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, la presidenza del Consiglio dei ministri, numerose amministrazioni centrali e comuni italiani, ai quali in particolare è rivolta la campagna per la Giornata nazionale 2023, lanciata dall'Anvcg e dall'Anci nel corso dell'assemblea nazionale di quest'ultima, tenutasi lo scorso novembre a Bergamo. Tra le moltissime città aderenti Roma, Firenze, Napoli e Palermo, oltre a Marzabotto, città della strage nazifascista, e Assisi, città della Marcia della pace. La Giornata, istituita dalla legge numero 9 del 25 gennaio 2017, anche su impulso dell'Anvcg, si propone il fine di preservare la memoria delle vittime civili di tutte le guerre e di tutti i conflitti nel mondo, e di sensibilizzare l’opinione pubblica sull'impatto che tali drammatici eventi hanno sulle popolazioni, promuovendo, in armonia con la Costituzione italiana, la cultura della pace e del ripudio della guerra. La commemorazione - conclude il Viminale - assume quest’anno un significato particolare, poiché si celebra mentre è ancora in corso il conflitto in Ucraina e cade a 80 anni dall'inizio della fase più cruenta dei bombardamenti, su gran parte del territorio italiano, durante la Seconda guerra mondiale, a causa dei quali si contarono molte vittime anche tra la popolazione civile. (Rin)