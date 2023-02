Napoli: Comune, pubblicato nuovo avviso di gara per accoglienza di 300 persone senza dimora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato pubblicato sul sito del Comune di Napoli l'avviso di gara per la gestione delle attività di accoglienza residenziale a bassa soglia per i concittadini senza dimora. L'assessorato alle Politiche Sociali, con il Servizio Integrazione e Nuove Cittadinanze, ha indetto una procedura aperta per selezionare enti in grado di offrire, nell'arco dei prossimi tre anni, oltre 300 posti di accoglienza, il doppio dei posti precedentemente messi a bando, che andranno ad ampliare i servizi alle persone fragili presenti sul territorio cittadino. L'obiettivo è quello di contribuire a migliorare l'offerta stabile di accoglienza affinché sia possibile dare una risposta concreta a bisogni primari delle persone in difficoltà, favorirne l'accesso alla rete dei servizi esistenti ed affrontare dal prossimo anno anche l'emergenza freddo con strumenti stabili ed efficaci. "L'ampliamento dei posti letto è fondamentale ma va legato al miglioramento generale dell'offerta dei servizi che, sempre più, devono mettere al centro il benessere delle persone ed il loro inserimento nel circuito assistenziale – ha spiegato l'assessore alle Politiche Sociali Luca Trapanese - A questo stiamo lavorando alacremente, cercando di tenere in considerazione tutte le esigenze e di lavorare insieme agli altri enti che, con il Comune di Napoli, si occupano dei cittadini senza dimora". (ren)