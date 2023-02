Campania: Ciampi (M5s), ok a proposta di legge per prevenzione del maltrattamento su minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina in sesta Commissione abbiamo approvato all'unanimità la proposta di legge recante 'Disposizioni per la prevenzione del maltrattamento sui minori'. Ho votato convintamente a favore, trattandosi di un'iniziativa lodevole che mira a potenziare la capacità delle istituzioni regionali di cogliere i segnali di disagio inviati dai bambini maltrattati e di intervenire tempestivamente. Una legge di civiltà che attendevamo da tempo e che mi auguro venga pienamente attuata. In Regione Campania il report 2021 della Fondazione Cesvi ci descrive un quadro decisamente grave ed allarmante. La Campania risulta all'ultimo posto sia per fattori di rischio legati al contesto che per servizi. Con un dato inquietante per la città di Napoli: il 39% dei minori, ovvero duemila bambini e adolescenti, risultano vittime di maltrattamenti. Anche nel resto della regione, tuttavia, numerosi episodi di cronaca (Mercato San Severino, Aiello del Sabato) evidenziano come il fenomeno dei maltrattamenti sui minori sia diffuso in maniera preoccupante". Ha dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Vincenzo Ciampi componente della commissione politiche sociali. "Da sempre, come Movimento 5 Stelle, siamo al fianco dei minori che vivono in condizioni di difficoltà. L'obiettivo - ha concluso Ciampi - deve essere quello di intervenire in via prioritaria sulla prevenzione, agendo prima che il maltrattamento si verifichi, eliminando la violenza all'origine e non limitandosi soltanto a riparare i suoi danni". (ren)