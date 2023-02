Imprese: Iveco e Plus scelgono le strade pubbliche tedesche per i primi test ad alta automazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iveco e Plus hanno annunciato hanno annunciato l'inizio questo mese di prove su strade pubbliche per testare i loro nuovissimi camion ad alta automazione, sviluppati in collaborazione dalle due aziende. La prima fase di test si svolgerà in Germania. Nell’ambito di questo programma di prove su strade pubbliche, Iveco e Plus raccoglieranno dati stradali per mettere a punto il funzionamento dei loro modelli a guida autonoma e iniziare a studiare l’eventuale produzione in fabbrica. L’Iveco S-way con sistema PlusDrive è pensato per migliorare la sicurezza, l’efficienza e l’esperienza di guida, oltre a costituire una scelta ancora più sostenibile per le flotte. "La Germania è un punto di riferimento per quanto riguarda la guida autonoma, siamo perciò entusiasti di avviare il nostro programma di test su strade pubbliche in un Paese che è da tempo all’avanguardia nell’ambito della tecnologia e del lancio di soluzioni di sicurezza rivoluzionarie, come i camion ad alta automazione - ha spiegato Marco Liccardo, Chief Technology & Digital Officer, Iveco Group -. Si tratta di una fase importante della nostra pianificazione che porterà sul mercato nuovi mezzi altamente automatizzati”, ha concluso. (Rpi)