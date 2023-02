Napoli: Silvestro (FI), Manfredi incapace di gestire viabilità e trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I due giorni di ordinario caos ai quali la città sarà condannata per la chiusura al traffico della Galleria della Vittoria, fotografano la vergogna di una giunta Manfredi incapace di progettare il futuro e di gestire il presente ordinario". Lo ha affermato il senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro. "Si poteva organizzare di notte lo smontaggio delle impalcature della Galleria? Forse sì. Ma quello che è certo è che il sindaco Manfredi non è inesistente - come lo definisce l' intellighenzia radical-chic che lo ha votato - è incapace di gestire viabilità e trasporti a Napoli. La perdita del finanziamento di 7 milioni di euro per realizzare una uscita del metrò Linea 1 al Rione Sanità si aggiunge al fallimento del cronoprogramma sui nuovi treni, fermi dal 2020 ed al blocco della funicolare di Chiaia, per la quale in tre mesi la Giunta Manfredi - ha concluso Silvestro - non è stata capace neanche di varare il bando di gara per i lavori di ristrutturazione". (ren)