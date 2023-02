Lavoro: sindacati, accordo con Dhl Express per internalizzazione handling Napoli e Venezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo una lunga trattativa le segreterie nazionali di Filt Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, esprimono soddisfazione per l'accordo sottoscritto presso Confetra, con la multinazionale della logistica Dhl Express, in merito all'internalizzazione delle attività di handling degli scali aeroportuali di Napoli e Venezia". A dichiararlo Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti che aggiungono: "L'accordo determina le regole di assunzione di tutti i lavoratori presenti nei siti da almeno sei mesi, con il riconoscimento delle condizioni economiche e normative in essere previste per la funzionalità del servizio. Circa ottanta lavoratori potranno, se lo vorranno, far parte di questa azienda e vedersi riconosciute condizioni di miglior favore, derivanti dai contratti aziendali conquistati nel tempo dai lavoratori Dhl e dalle organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl, nonché dalla policy aziendale". "L'importanza di questo accordo", spiegano le tre sigle sindacali, "sta nell'avvio di un progetto sperimentale che, a regime, potrà portare ad un enorme cambiamento organizzativo e decisionale, senza indebolire il tessuto produttivo e la sua capacità performante. Siamo di fronte alla possibilità concreta di riunificazione della filiera logistica nella più grande azienda al mondo del settore". "Attraverso la firma di questo accordo, concludono Filt Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, è sempre più evidente che le nostre scelte, tese a favorire la crescita delle aziende a scapito del nanismo endemico che affligge questo Paese e questo settore, indicano la giusta direzione". (Rin)