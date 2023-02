Enac: contratto di programma con società di gestione di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato firmato oggi, primo febbraio 2023, il Contratto di programma per il periodo 2023-2026 tra l’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) e Gesac, la società di gestione dell’aeroporto di Napoli Capodichino. Il contratto è stato firmato dal direttore generale Enac Alessio Quaranta e dall’Amministratore delegato di Gesac Roberto Barbieri, alla presenza del presidente Enac Pierluigi Di Palma e del presidente Gesac Carlo Borgomeo. Gli interventi programmati, per un importo previsto complessivo di 56,5 milioni di euro finanziati integralmente dalla società di gestione, sono in linea con quanto ad ora previsto nel Piano Nazionale degli Aeroporti fondato sulla riconciliazione ambientale, la digitalizzazione, l’innovazione tecnologica e l’intermodalità. Il piano degli investimenti 2023-2026 prevede una serie di interventi volti all'ottimizzazione della capacità aeroportuale attraverso progetti di innovazione tecnologica quali la realizzazione di un 'infrastruttura tecnologica di base (Cute- Common User Terminal Equipment) che consentirà la gestione del flusso passeggeri contactless e digital, sino allo sviluppo di uno smarth path biometrico. Sono inoltre previsti rilevanti investimenti green come la realizzazione di un impianto fotovoltaico per l'autoproduzione di energia, utilizzo di mezzi elettrici per assistenza ai passeggeri a mobilità ridotta (Prm), riduzione del rumore aeroportuale, e altri progetti di tutela ambientale tra cui quelli a favore della biodiversità, con “mille alberi per Napoli”, quello che prevede nuove macchine eco-compattatrici, e il "progetto Hydra" con l’utilizzo di carburanti alternativi - Saf. (segue) (Com)