Salerno: Tommasetti (Lega), ferma condanna dell’ennesima aggressione alla polizia penitenziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- "Un gesto di una gravità inaudita che va assolutamente condannato e che attesta, ancora una volta, le precarie condizioni in cui sono costretti a svolgere il proprio lavoro le Forze dell’Ordine: è evidente che le Istituzioni debbano intervenire seriamente per arginare tali fenomeni soprattutto quando si tratta di lavori, oggettivamente complessi, ove si riscontrano quotidianamente tangibili difficoltà operative", ha così dichiarato Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania in merito alla violenta aggressione ai danni di un agente della Polizia Penitenziaria nei locali del reparto detentivo dell’ospedale di Salerno. "Totale solidarietà all’agente di polizia penitenziaria che è stato aggredito a cui formulo auguri di una pronta guarigione. La mia vicinanza anche alla famiglia, ai colleghi e alla segreteria regionale della Campania dell’Unione sindacati di Polizia Penitenziaria tutta. Sostengo, a tal proposito, la richiesta avanzata dai vertici campani dell’Uspp con cui hanno chiesto all'amministrazione penitenziaria un incremento del personale. - ha continuato il consigliere della Lega, Tommasetti - I nostri agenti, infatti, sono sottorganico, non godono di una retribuzione degna per il lavoro che compiono e, inoltre, sono costretti a lavorare in condizioni precarie, mettendo così a repentaglio la propria incolumità". "Non mancherà, dunque, nelle sedi istituzionali, il mio contributo affinché si intervenga rapidamente per mettere gli agenti della Polizia Penitenziaria, e più in generale le nostre Forze dell’Ordine, in condizione di lavorare con maggiore serenità» conclude il consigliere regionale Aurelio Tommasetti. (ren)