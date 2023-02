Imprese: Turi (commercialisti), settore nautico asset fondamentale per ripresa economica di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il settore nautico è uno degli asset fondamentali per Napoli e per l'Italia, nel quale vantiamo una grande tradizione e un forte spirito di innovazione. Anche da qui parte la ripresa economica che noi tutti auspichiamo e per la quale continuiamo a lavorare con grande fervore". Queste le parole di Eraldo Turi, presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, in occasione della presentazione del forum 'La nautica quale volano di sviluppo dell'economia locale', promosso dall'Odcec Napoli, che si terrà mercoledì 15 febbraio 2023 alle ore 15 presso la sala Italia della Mostra d'Oltremare nell'ambito della 49ma edizione del Nauticsud. "I commercialisti sono sempre in prima linea per guidare lo sviluppo economico del tessuto imprenditoriale della città, a partire dal ruolo determinante che occupiamo nella programmazione, nella gestione e rendicontazione dei fondi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Siamo la 'cinghia di trasmissione' tra i livelli istituzionali di decisione politica e i destinatari delle norme stesse. Per questo l'Ordine favorisce i percorsi formativi degli iscritti, i tavoli di confronto e le iniziative di approfondimento con le principali realtà economiche e sociali della nostra comunità affinchè riusciamo a esercitare questo ruolo estremamente delicato con il massimo della professionalità e della preparazione". (segue) (ren)