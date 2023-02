lavoro: Coldiretti, bene fondi Ismea. Già 55mila giovani nei campi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 12% delle imprese giovani nei campi – precisa la Coldiretti - svolge attività connesse che sono dunque in prima linea nel modello di agricoltura multifunzionale con importanti ricadute sull'ambiente e sulla collettività, come nel caso della produzione di energie rinnovabili o l'agricoltura sociale. "L'accesso alla terra e quello al credito sono le maggiori criticità per i giovani che vogliono aprire un'azienda agricoltura" ha affermato la leader dei giovani della Coldiretti Veronica Barbati nel sottolineare che "le misure come Generazione Terra dell'Ismea sono il miglior investimento per il futuro della nostra agricoltura, per la salvaguardia della biodiversità e la tutela del territorio". (Ren)