Pd: domani Elly Schlein in Campania.Ttappe a Caserta e Giugliano

- Giovedì 2 febbraio nuova presenza in Campania per Elly Schlein, candidata alla segreteria del Partito democratico. Alle 19.00 sarà a Giugliano, allo Chalet del Centro (piazza Antonio Gramsci, 2) per incontrare iscritti e militanti. Alle 21.00 Elly Schlein sarà a Caserta all’Auditorium Provinciale (via Ceccano) per un incontro pubblico aperto a cittadini, associazioni del territorio, amministratori, sostenitrici e sostenitori per discutere dei temi centrali della sua mozione congressuale: lavoro, lotta alle disuguaglianze, scuola e sanità pubbliche, giustizia sociale e ambientale. (ren)