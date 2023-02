Appalti: Upi su codice, serve sistema snello, puntare sulle Province

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il nuovo Codice dei Contratti pubblici "deve essere l’occasione per costruire un quadro istituzionale chiaro, contribuendo a disegnare una nuova Provincia ente di semplificazione amministrativa e specializzato nella progettazione e nell’ aggiudicazione ed esecuzione degli appalti". Lo ha detto il rappresentante dell’Unione delle Province italiane Luca Santambrogio, presidente della Provincia di Monza Brianza, in audizione alla Commissione Ambiente del Senato sul nuovo Codice degli Appalti. "È un percorso strategico per definire un sistema pubblico di amministrazione in grado di sostenere le piccole e medie imprese, velocizzando le procedure e snellendo la burocrazia che rallenta e appesantisce i processi. D’altronde proprio questo nuovo disegno è un nodo essenziale della revisione e ricostruzione del ruolo delle Province, su cui governo e Parlamento sono al lavoro”, ha dichiarato. (segue) (Rin)