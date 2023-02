Governo: prima tappa dell'Innovation roadshow del Mimit a Torino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà a Torino, nella 'Casa delle tecnologie' la prima tappa dell'innovation roadshow del ministero delle Imprese e del made in Italy per promuovere i servizi e gli incentivi nazionali a sostegno delle imprese innovative, finanziato dal fondo europeo React Eu per sostenere la crescita. Dopo Torino (l’incontro è previsto per il 13 febbraio) l'evento toccherà nel suo primo ciclo di incontri anche le città di città di Bari, L'Aquila, Matera, Prato e Roma. Il programma delle 'Casa delle Tecnologie Emergenti', finanziato dal Mimit, ha come obiettivi la realizzazione di progetti di sperimentazione, ricerca applicata e trasferimento tecnologico, basati sull'utilizzo delle tecnologie emergenti, quali Blockchain, Intelligenza Artificiale (Ai), Internet delle cose (IoT) capaci di sostenere la creazione di startup e le esigenze delle imprese. (segue) (Rpi)