Napoli: bene confiscato diventa "Casa Comune" per ragazzi autistici

- Un alloggio di 200 metri quadri confiscato alla camorra, nel cuore di Napoli, ospiterà Casa Comune: è il primo progetto di co-housing rivolto a ragazzi affetti da autismo che saranno coinvolti in percorsi di autonomia, socializzazione, lavoro. L'appartamento, in via del Formale, è stato assegnato dal Comune a Foqus, Consorzio Co.Re. e Associazione Quartieri Spagnoli riuniti in un'Associazione temporanea d'impresa. Così si legge in una nota del Comune di Napoli. (ren)